Με 63 ελέγχους σε άτομα, 41 σε οχήματα, δύο συλλήψεις και ισάριθμες προσαγωγές, αλλά και 24 τροχαίες παραβάσεις και 12 ακινητοποιημένα οχήματα, ολοκληρώθηκε χθες το πρωί στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση, η επιχείρηση διεξήχθη από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης και τη συνδρομή δυνάμεων από τις Διευθύνσεις Δίωξης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών, Άμεσης Δράσης, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ελέγχθηκαν 63 άτομα και 41 οχήματα, προσήχθησαν δύο άτομα και ισάριθμα συνελήφθησαν -ένα για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και το δεύτερο για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών-, βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα,

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

