Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος 30χρονου, για ενδοοικογενειακή απειλή κατ' εξακολούθηση, εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση, μέσω διαδικτύου, καθώς και για παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε καταγγελία του πρώην συντρόφου του 30χρονου, σύμφωνα με την οποία, μετά το χωρισμό τους, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διαδικτυακές και τηλεφωνικές απειλές σε βάρος του, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσε ζωντανές μεταδόσεις σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες προέβαινε σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος του.

Ακολούθως, κατόπιν σχετικών αναζητήσεων, ο 30χρονος εντοπίσθηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής από αστυνομικούς της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης Αττικής.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και 4 αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους τεσσάρων 4 γραμμαρίων.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια και ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Όπως υπενθυμίζεται από την ΕΛΑΣ οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά: 11188

• Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Μέσω twitter: @CyberAlertGR

• Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες/ Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones): CYBERΚΙD

Πηγή: skai.gr

