Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βιας που εκτυλίχτηκε στη Νεστάνη Αρκαδίας και θύματα είναι μία μητέρα με το 12χρονο γιο της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εχτές πρωί μετέβη στο ΑΤ της περιοχής παιδαγωγός του 12χρονου μαθητή η οποία κατήγγειλε στους αστυνομικούς πως κατά την άφιξη του μαθητή στο σχολείο, της ανέφερε ότι είχε δεχθεί σωματική βία τόσο αυτός όσο και η μητέρα του από τον θείο του και συγκεκριμένα ο ίδιος έφερε μώλωπες στα χέρια του και στον αριστερό μηρό του. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκα άμεσα βρήκαν την μητέρα η οποία υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συζύγου της αλλά και του κουνιάδου της για ενδοοικογενειακή βία.

Τα όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς η 33χρονη μητέρα για τον εφιάλτη που πέρασε στα χέρια των δύο αντρών τόσο αυτή όσο και ο 12χρονος γιος της σοκάρουν. Με δάκρια στα μάτια είπε στους αστυνομικούς πως νωρίς το πρωί ο κουνιάδος της -ο οποίος τους φιλοξενούσε καθώς ο σύζυγός τους, τους είχε διώξει από το σπίτι- ζήτησε από την μητέρα να μαζέψει τα πράγματά της και του παιδιού της και να αποχωρήσουν από το σπίτι του, ενώ ταυτόχρονα τους χτύπησε με τα χέρια του και με ένα ξύλο που κρατούσε στο σώμα τους προκαλώντας τους ελαφρές σωματικές βλάβες.

Επιπλέον, κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της στις 4 Ιουνίου την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και της ζήτησε να φύγει από το σπίτι. Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο Τρίπολης για την παροχή πρώτων βοηθειών και ακολούθως με μέριμνα του Α.Τ. Τρίπολης θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο διαμονής καθώς επίσης και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Εις βάρος των δύο αντρών σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλή και σωματική βλάβη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.