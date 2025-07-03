Λογαριασμός
Χάος στον Κηφισό από Μοσχάτο λόγω φωτιάς στην ενδιάμεση νησίδα - Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα και στη Γλυφάδα

Το πρόβλημα θα εμφανίζεται στο εξής κάθε Πέμπτη στην παραλιακή - Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας στην Αμαλίας, στη Β. Σοφίας και στη Σταδίου

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην ενδιάμεση νησίδα. Οι φλόγες προκλήθηκαν από τσιγάρο που πέταξε διερχόμενος οδηγός. 

Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση προς τη Νέα Φιλαδέλφεια

Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή από τον Άγιο Κοσμά προς τη Γλυφάδα. Το καινούργιο κυκλοφοριακό πρόβλημα θα εμφανίζεται στο εξής κάθε Πέμπτη καθώς ο Δήμος Γλυφάδας αποφάσισε να μεταφέρει τη λαϊκή αγορά πλησίον της παραλιακής λεωφόρου.
  
Αυξημένη παραμένει η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου.

