Η υπόθεση που πρόσφατα συγκλόνισε την κοινωνία της Πάτρας, με την προφυλάκιση άνδρα για ενδοοικογενειακή βία, φέρνει στο προσκήνιο τον καθοριστικό ρόλο των διωκτικών αρχών στην αποκάλυψη της αλήθειας, ακόμα και όταν το ίδιο το θύμα επιλέγει – από φόβο ή άρνηση – να μην καταγγείλει επισήμως την κακοποίηση που υφίσταται.

Καθοριστική σημασία, στην διαλεύκανση της παρούσας υπόθεσης, αποτέλεσε το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, που επιλήφθηκε της προανάκρισης.

Η αλήθεια πίσω από τη σιωπή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του apohxos.gr η διαδικασία κινήθηκε όχι ύστερα από επίσημη καταγγελία της παθούσας, αλλά έπειτα από ενημέρωση των ιατρών του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε η γυναίκα, με εμφανή τραύματα στο σώμα της. Η κίνηση των ιατρών, να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, αποδείχθηκε καταλυτική. Από εκείνη τη στιγμή, ξεκίνησε μια εντατική και συνδυαστική έρευνα, στην οποία το βάρος δόθηκε στη διασταύρωση ιατρικών στοιχείων, καταθέσεων μαρτύρων και ψηφιακών δεδομένων εντοπισμού του δράστη.

Οι αστυνομικοί του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών ενήργησαν άμεσα, συλλέγοντας στοιχεία για την καταγραφή των σωματικών κακώσεων που υπέστη το θύμα, με φωτογραφική και ιατρική τεκμηρίωση, ώστε να στοιχειοθετηθούν τα ευρήματα, σε 2ο χρόνο σε νομικό επίπεδο. Στη συνέχεια, ακολουθήθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες του apohxos.gr η διαδικασία λήψης καταθέσεων από πρόσωπα του στενού και ευρύτερου περιβάλλοντος της παθούσας, καθώς και από τους αρμόδιους φορείς – υπηρεσίες που επιλήφθηκαν άμεσα του συμβάντος.

Καθοριστικής σημασίας, όμως φαίνεται πως ήταν και η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων: το ιστορικό τηλεφωνικών κλήσεων, τα μηνύματα και οι τοποθεσίες που καταγράφηκαν από το κινητό τηλέφωνο, συνέθεσαν έναν ψηφιακό χάρτη των περιστατικών, που σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες και τα ιατρικά πορίσματα, κατέστησε αδιάσειστη την εικόνα της κακοποίησης.

Όταν η πολιτεία δείχνει το δρόμο

Η Δικαιοσύνη, αξιολογώντας το πλήθος και τη βαρύτητα των συγκεντρωμένων αποδεικτικών μέσων, εισηγήθηκε την προφυλάκιση του δράστη. Παρά την αρχική σιωπή του θύματος, η συνολική δράση των διωκτικών και δικαστικών αρχών δείχνε πως η δικαιοσύνη μπορεί να προχωρήσει ακόμη και χωρίς την επίσημη μαρτυρία του προσώπου που υπέστη τη βία, όταν τα στοιχεία είναι επαρκή και αξιοποιημένα με επαγγελματισμό.

