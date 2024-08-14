Συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά στην Κρήτη

Συνελήφθη για ναρκωτικά και όπλα ένας Έλληνας στο Ρέθυμνο μετά την εξιχνίαση υπόθεσης ανεύρεσης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης την οποία ερευνούσαν οι αρχές.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνης για την υπόθεση ανεύρεσης φυτειών δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχές του Δήμου Ρεθύμνης, στις 9 Αυγούστου και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ο συγκεκριμένος άνδρας ως σχετιζόμενος με την υπόθεση και για τον λόγο αυτό οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σήμερα το πρωί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνες στην οικία και σε χώρους που χρησιμοποιεί ο συλληφθείς, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2 πολεμικά όπλα, 29 φυσίγγια πολεμικού όπλου, 2 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,5 μέτρο, 167 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, 2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης.

Πηγή: skai.gr

