Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ορεινή δασική έκταση στην κοινότητα του Αγίου Κοσμά του δήμου Νέστου, βορειοανατολικά της Καβάλας.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλουν προσπάθειες ώστε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά λόγω των έντονων ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτή η φωτιά ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις νερού.

Στην περιοχή επιχειρούν ακόμα 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ ενώ υπάρχει και η συνδρομή από το δήμο Νέστου με υδροφόρες.

