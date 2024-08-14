Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Κοσμά Καβάλας

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π - Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

UPDATE: 18:02
Φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ορεινή δασική έκταση στην κοινότητα του Αγίου Κοσμά του δήμου Νέστου, βορειοανατολικά της Καβάλας.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλουν προσπάθειες ώστε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά λόγω των έντονων ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτή η φωτιά ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις νερού.

Στην περιοχή επιχειρούν ακόμα 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ ενώ υπάρχει και η συνδρομή από το δήμο Νέστου με υδροφόρες.

TAGS: Φωτιά Τώρα Καβάλα
