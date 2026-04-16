Στη σύλληψη δύο ανδρών για κατοχή και διακίνηση κάνναβης προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της 15ης Απριλίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, η σύλληψή τους προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε σταθμό διοδίων στην Ολυμπία Οδό, όπου, μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, βρέθηκαν να μεταφέρουν μέσα σε όχημα 10.500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χωρισμένα σε 10 συσκευασίες, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Κατασχέθηκαν η ποσότητα κάνναβης, το όχημα ως μέσο μεταφοράς, 240 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

