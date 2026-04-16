Μεταξουργείο: Άνδρας τραυμάτισε 40χρονο με αιχμηρό αντικείμενο και του άρπαξε το τσαντάκι

Επίθεση από άγνωστο δράστη δέχθηκε ένας 40χρονος, αλγερικής καταγωγής, γύρω στις 11.30 σήμερα, στο Μεταξουργείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης προσέγγισε πεζός τον 40χρονο, τον ακινητοποίησε, τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο μηρό και του άρπαξε ένα τσαντάκι.
Ο 40χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη.
- Γεωργιάδης για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς: «Είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες»
- Χαρδαλιάς: «Χρηματοδότηση 7,6 εκατ. ευρώ για 6 δομές αντιμετώπισης άνοιας, αλτσχάιμερ και αυτισμού»
- Εντοπίστηκε στον Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που απέδρασε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.