Σε νέο ανακοινωθέων για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη προέβη η διοίκηση του «Ευαγγελισμoύ».

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» τονίζεται στο νέο ανακοινωθέν.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε χθες κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται καθοριστικό, σύμφωνα με τον Ευτύχιο Αρχοντάκη, επεμβατικό νευροακτινολόγο που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη και μίλησε στην ΕΡΤ.

Πηγή: skai.gr

