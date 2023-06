Ο Μακρόν συνεχάρη τον Μητσοτάκη για την εκλογική του νίκη: «Ας συνεχίσουμε μαζί το έργο για μια πιο κυρίαρχη Ευρώπη»

Συγχαρητήριο μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργός της Ελλάδας έστειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Ας συνεχίσουμε μαζί το έργο που έχει αναληφθεί για μια ισχυρότερη και πιο κυρίαρχη Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Μακρόν σε ανάρτησή του στο twitter.

Félicitations cher @kmitsotakis, ami et partenaire de la France. Continuons ensemble tout le travail entrepris pour une Europe plus forte et plus souveraine.