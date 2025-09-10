Λογαριασμός
Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ στον Πειραιά - 30 τραυματίες - Δείτε βίντεο από το σημείο

Το τραμ προσέκρουσε στο σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες - Η ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι ο οδηγός του τραμ ένιωσε αδιαθεσία

UPDATE: 19:31
Τραμ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Πειραιά, όταν τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο στην οδό Μικράς Ασίας, λίγο πριν την έξοδο προς τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 30 άτομα, όλοι τους ελαφρά τραυματισμένοι, ανάμεσά τους και οι δύο οδηγοί των οχημάτων. Από αυτούς, 7 άτομα διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι στο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Παράλληλα, σημειώνει ότι πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Λόγω της σύγκρουσης, η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ "Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά" διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ:

Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεώτερη ενημέρωση.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ "Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά" διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

τραμ

τραμ

τραμ

τραμ

τραμ

Πηγή: skai.gr

TAGS: τραμ λεωφορείο σύγκρουση Πειραιάς τροχαίο
