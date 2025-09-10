«Ήρθε με φόρα το τραμ, έπεσαν επιβάτες κάτω» - Δύο επιβάτες μιλούν για τη σύγκρουση με το λεωφορείο

«Το λεωφορείο είχε κάνει μόλις στάση, δεν πρόλαβε να κλείσει πόρτα για να φύγει από τη στάση, οπότε ήρθε με φόρα από πίσω το τραμ», δήλωσε μάρτυρας από το σημείο του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Πειραιά, όταν τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο στην οδό Μικράς Ασίας, λίγο πριν την έξοδο προς τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση. Όπως προσθέτει η ίδια σύμφωνα με το orangepress.gr, «Τραντάχτηκα και κάποιοι έπεσαν κάτω. Εγώ ευτυχώς δεν χτύπησα σοβαρά...ήταν επικίνδυνο, υπήρχαν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, πολλοί είχαν θέμα με τους αυχένες τους. Κόσμος έπεσε κάτω, ήταν πολύ μεγάλο το τράνταγμα. Ακόμη και εγώ που καθόμουν στη θέση μου, οριακά αγκαλιάστηκα με τον απέναντί μου».

Σκηνές πανικού επικράτησαν αμέσως μετά την πρόσκρουση του τραμ στο λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας, όπως περιγράφει στο μεταξύ επιβάτης του τραμ.

Ο εν λόγω κύριος υποστηρίζει ότι ήταν επιβάτης και στο εξαιρετικά σοβαρό τροχαίο ατύχημα, στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν στη Βούλα. Σε αυτό το ατύχημα τραυματίστηκαν 47 επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ανήλικοι που πήγαιναν στη θάλασσα. «Λένε ότι ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και το φως του (ο μηχανοδηγός του τραμ). Τελευταία αντέδρασε τραβώντας χειρόφρενο. Ήμουν και στο λεωφορείο της Βούλας, είμαι ακόμα τραυματίας. Αυτό που έγινε με τα δύο λεωφορεία. Τα τραύματά μου είναι… ακόμα, ήμουν πίσω από τον οδηγό. Χτύπησα στο παρμπρίζ» αναφέρει χαρακτηριστικά. Για το αποψινό ατύχημα είπε ότι δύο τρία άτομα τραυματίστηκαν στο τραμ, πως είχαν ταραχτεί, καθώς και ότι μετά τη σύγκρουση επικράτησαν σκηνές πανικού. «Εγώ δεν χτύπησα, απλώς ένιωσα το αίσθημα του φόβου» σημείωσε καταλήγοντας.

Πηγή: skai.gr

