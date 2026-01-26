Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Ο Τράβις Σκοτ μπαίνει στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Σε μια κίνηση που έχει εκπλήξει τόσο στον κόσμο της χιπ χοπ όσο και στον κόσμο του κινηματογράφου, ο Τράβις Σκοτ εντάχθηκε επίσημα στο καστ της επερχόμενης επικής επιστημονικής φαντασίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «The Odyssey».

Η αποκάλυψη έγινε όταν τηλεοπτικό σποτ-έκπληξη προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα AFC Championship, όπου ο ράπερ από το Χιούστον εθεάθη όχι μόνο να ερμηνεύει, αλλά και να εκφωνεί διαλόγους σε μια επικίνδυνη σκηνή.

Ενώ οι λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα του παραμένουν μυστικές, το βίντεο τοποθετεί τον Σκοτ σε ένα συμπόσιο να είναι μαζί με τον Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ) και τον Μενέλαο (Τζον Μπέρνθαλ). Οι πρώτες εικασίες υποδηλώνουν ότι μπορεί να υποδύεται έναν βάρδο ή αφηγητή. Η συμμετοχή του στην ταινία σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή για τον Σκοτ, η προηγούμενη κινηματογραφική εμπειρία του οποίου περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε πειραματικά πρότζεκτ όπως το Aggro Drift.

Η συνεργασία του ράπερ με τον σκηνοθέτη δεν είναι η πρώτη. Ο Σκοτ συνέβαλε προηγουμένως με το τραγούδι «The Plan» στο Tenet του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης περιέγραψε το τραγούδι ως το «τελευταίο κομμάτι ενός παζλ».

Το ότι θα βρεθεί μπροστά στην κάμερα για μια παραγωγή αυτού του μεγέθους — δίπλα σε ηθοποιούς όπως οι Ματ Ντέιμον, Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον — σηματοδοτεί ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για Τράβις Σκοτ. Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προγραμματιστεί να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

