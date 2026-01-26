Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Λευκάδα, έξω από βίλα που ανήκει σε επιχειρηματία.

Ο μηχανισμός βρέθηκε την Κυριακή από τον επιστάτη της οικίας.

Έρευνα των αστυνομικών έδειξε ότι ο μηχανισμός είχε πυροδοτηθεί, αλλά η έκρηξη δεν πραγματοποιήθηκε, πιθανόν λόγω βροχής που εμπόδισε την ολοκλήρωση της καύσης.

Εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Λευκάδα έξω από βίλα που φέρεται να ανήκει σε έναν 81χρονο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εκρηκτικό μηχανισμό φέρεται να βρήκε ο επιστάτης του σπιτιού την Κυριακή (25/1) λίγο πριν τις 12.00, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία.

Από την έρευνα των αστυνομικών στο σημείο προέκυψε πως το άτομο που τοποθέτησε τον μηχανισμό στο σημείο τον είχε ανάψει ωστόσο για άγνωστο λόγο - ίσως λόγω βροχής όπως αρχικά εκτιμάται - η καύση του φυτιλιού δεν ολοκληρώθηκε και έτσι η έκρηξη δεν έγινε ποτέ.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) και απενεργοποίησαν τον μηχανισμό που αποτελούνταν από φυτίλι και δυναμίτη.

Η έρευνα για την υπόθεση και τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.