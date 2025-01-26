Θεσσαλονίκη: 52χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και πέρασε με κόκκινο για να αποφύγει έλεγχο

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 52χρονου Γεωργιανού χθες νωρίς το πρωί (25/1) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 52χρονος δεν σταμάτησε σε σήματα αστυνομικών και προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες.

Σύμφωνα με το thestival.gr, oι αρχές κατάφεραν και ακινητοποίησαν το όχημα και σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν έξι ηλεκτρικές συσκευές, τρεις τσάντες και διάφορα αντικείμενα, τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχε αφαιρέσει νωρίτερα από διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι σε βάρος του 52χρονου εκκρεμούσε, επιπλέον, απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης (5) ετών για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Στο πλαίσιο περιπολιών για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, πρώτες πρωινές ώρες χθες (25-01-2025) στο κέντρο της πόλης, 52χρονο αλλοδαπό για κλοπή, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, ο 52χρονος δεν σταμάτησε σε σήματα ανωτέρω αστυνομικών και προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και σε έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν (6) ηλεκτρικές συσκευές, (3) τσάντες και διάφορα αντικείμενα, τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχε αφαιρέσει νωρίτερα από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι σε βάρος του 52χρονου εκκρεμούσε, επιπλέον, απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης (5) ετών για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

