Κάλεσμα για συμμετοχή στην κινητοποίηση που διοργανώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, στο Σύνταγμα και άλλα σημεία της χώρας, την Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά, προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να συγκαλύψουν τις ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών.

Δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον τραγικό θάνατο των 57 συμπολιτών μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, ζητούμε να ολοκληρωθεί άμεσα εισαγγελική έρευνα και να έρθουν τα πορίσματά της και όλες οι πραγματογνωμοσύνες στη Βουλή

Όλη η αλήθεια στο φως. Οι ευθύνες να αποδοθούν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

