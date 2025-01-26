Τραγωδία στα Τέμπη - Θεία του Γεράσιμου:«Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί για το θαύμα»

Μέσα από μία ανάρτηση, η Όλγα Γεωργιάδη, θεία του τραυματία Γεράσιμου – Ιάσονα Γεωργιάδη από τον Βόλο, ο οποίος βρίσκεται σε κώμα από τις 28 Φεβρουαρίου 2023, στηρίζει την κινητοποίηση των πολιτών για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr , η θεία του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού της μοιραίας αμαξοστοιχίας ζητά να προσευχηθούμε όλοι για τον ανιψιό της, αλλά και για όλους τους τραυματίες και συγγενείς του δυστυχήματος, όπως και να γίνουμε μιά αγκαλιά κοιτώντας τους νεκρούς στον ουρανό.

Η ανάρτηση:

«Την Κυριακή ας είμαστε όλοι εκεί…Ας κάνουμε μια στάση δίπλα στο άγαλμα ,όλοι μαζί ,και σε κάθε πόλη ,σε κάθε πλατεία ,σε κάθε χωριό .Ας μαζευτούμε για μια προσευχή δυνατή ,να φτάσει στον ουρανό…Να την ακούσουν τα παιδιά ..Να αναπαυτεί η ψυχή τους..Να γαληνέψει…Να Δικαιωθεί ….για τον άδικο χαμό τους….Ας είμαστε όλοι εκεί ..Ας είμαστε παντού….Ας είμαστε μια αγκαλιά…Ας έχουμε ένα βλέμμα στον ουρανό ,ας προσευχηθούμε και για για το Γεράσιμο που υποφέρει 2 χρόνια ,δίνοντας μάχη να κρατηθεί στη ζωή….Ελπίζοντας πλέον σε ένα θαύμα…Ας είμαστε κοντά στους υπόλοιπους τραυματίες που ακόμη υποφέρουν από το έγκλημα των Τεμπών….Ας σταθούμε στις οικογένειές ,στα αδέλφια ,στις μάνες ,στους πατεράδες ,στα παιδιά που ορφανεψαν. Ας γίνουμε μια φορά εμείς ,Εκείνοι……»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.