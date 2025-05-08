Σχεδόν 200 κιλά κάνναβης βρέθηκαν σε ταχύπλοο στην παραλία Γλυφάδας

Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν τα στελέχη του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, που εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 194 κιλών και 62 γραμμαρίων.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες ενέργειες, όταν ύποπτο ταχύπλοο σκάφος, χωρίς επιβαίνοντες, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της 2ης παραλίας Γλυφάδας.

Κατά τον έλεγχο, οι λιμενικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του σκάφους δέκα μαύρους σάκους που περιείχαν συνολικά δεκάδες ανισοβαρείς αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.

Το σκάφος καθώς και οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν άμεσα από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού, το οποίο διενεργεί την προανάκριση. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία έρευνα, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) και Ασφάλειας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψη των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η συγκεκριμένη υπόθεση προστίθεται στις συντονισμένες επιχειρήσεις των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω θαλάσσης, με τις αρχές να στέλνουν σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη δράση των εγκληματικών κυκλωμάτων.

Πηγή: skai.gr

