Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Ζούγκλα από ξερόχορτα στο πάρκο του Φαλήρου

Γεμάτο από αγριόχορτα και ξερόχορτα είναι το πάρκο του Φαλήρου, όπως φαίνεται στις εικόνες του ΣΚΑΪ.

Στον χώρο γίνονται έργα για να δημιουργηθεί σε λίγα χρόνια το μητροπολιτικό πάρκο Φαλήρου και είναι αποκλεισμένο για το κοινό. Και εκτός από χόρτα ο χώρος είναι και γεμάτος μπάζα.

Υπεύθυνη για τον καθαρισμό της περιοχής, για την αντιπυρική περίοδο είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία θα έπρεπε να είχε δώσει εντολή να απομακρυνθούν τα χόρτα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε παράταση ως τις 15 Ιουνίου για την προθεσμία καθαρισμού των οικοπέδων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.