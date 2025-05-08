Μια απάτη τεραστίων διαστάσεων με θύματα χιλιάδες Ρομά, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Πρωταγωνιστής, ένας λογιστής με έδρα κωμόπολη του νομού Καρδίτσας, ο οποίος διαχειριζόταν τις φορολογικές υποθέσεις περισσότερων από 4.000 τσιγγάνων από κάθε γωνιά της Ελλάδας – από τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, μέχρι την Καλαμάτα, τη Σπάρτη και τον Βόλο.

Επικαλούμενος την «εξειδίκευση» του σε ζητήματα κοινωνικών παροχών και επιδομάτων, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών του – για να τους εξαπατήσει, συστηματικά και αθόρυβα, όπως ισχυρίζονται δεκάδες θύματα.

Η μέθοδος της απάτης

Σύμφωνα με το thenewspaper, ο λογιστής, εκμεταλλευόμενος την έλλειψη ψηφιακού γραμματισμού πολλών εκ των θυμάτων, άλλαζε τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet, ενώ σε δεύτερη φάση αντικαθιστούσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλωθεί για την καταβολή των επιδομάτων, όπως το market pass, το επίδομα τέκνων Α21, το ΚΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), προνοιακές παροχές, ακόμα και συντάξεις.

Αντί για τις προσωπικές τραπεζικές καταθέσεις των δικαιούχων, δηλώνονταν νέα ΙΒΑΝ ή ακόμη και διευθύνσεις για αποστολή μετρητών μέσω ΕΛΤΑ, στα οποία εμφανιζόταν εκείνος ως παραλήπτης. Έτσι, για πολλούς μήνες –πιθανόν και χρόνια– λάμβανε συστηματικά τα χρήματα των πελατών του, χωρίς εκείνοι να γνωρίζουν τίποτα.

Η ζημιά: άνω των 3 εκατ. ευρώ

Όπως καταγγέλλει στο thenewspaper.gr ο πρόεδρος της Πανθεσσαλικής Ένωσης «Ρομά χωρίς σύνορα», Παναγιώτης Χαρίτος, η οικονομική ζημιά που προκύπτει από τις πρώτες καταγραφές αγγίζει τα 3.000.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εξαπάτηση κάθε ατόμου φτάνει τα 4.000 ευρώ.

Ο κ. Χαρίτος τονίζει: Μιλάμε για συστηματική εκμετάλλευση ανθρώπων που εμπιστεύθηκαν έναν επαγγελματία για να διαχειριστεί τα ελάχιστα που δικαιούνται από το κράτος. Είναι όχι απλώς απάτη, αλλά ηθικό έγκλημα απέναντι σε οικογένειες που ζουν στο όριο.»

Ο δράστης εξαφανισμένος – Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα

Η αποκάλυψη της δράσης του έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν αρκετοί δικαιούχοι διαπίστωσαν ότι δεν είχαν λάβει επιδόματα για τα οποία είχαν εγκριθεί, παρά τις σχετικές αναρτήσεις στο TaxisNet. Ο λογιστής έκλεισε αιφνιδιαστικά το γραφείο του στην Καρδίτσα και –σύμφωνα με καταγγελίες– μετακόμισε στην Αθήνα, όπου φαίνεται να προσπαθεί να διαφύγει των ευθυνών.

Η Πανθεσσαλική Ένωση «Ρομά χωρίς σύνορα» έχει ήδη καταθέσει επίσημη καταγγελία στον Σύλλογο Λογιστών Καρδίτσας, ενώ την Παρασκευή θα ακολουθήσει μηνυτήρια αναφορά προς την Εισαγγελία, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Αναστάτωση στις κοινότητες Ρομά σε όλη τη χώρα

Η είδηση της απάτης έχει προκαλέσει αναστάτωση σε δεκάδες οικισμούς Ρομά από τον Βόλο και τη Λάρισα, έως τη Σπάρτη, την Κατερίνη, την Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη, όπου δεκάδες οικογένειες βρίσκονται σε απόγνωση, αδυνατώντας να εξασφαλίσουν βασικά έξοδα επιβίωσης.

Η υπόθεση αναμένεται να λάβει διαστάσεις εθνικού σκανδάλου, με τις αρμόδιες Αρχές να καλούνται να κινηθούν άμεσα και αποτελεσματικά. Ερωτήματα, ωστόσο, παραμένουν για το πώς ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο παραποίησης στοιχείων και κλοπής κρατικών ενισχύσεων έμεινε για τόσο καιρό αόρατο από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Το thenewspaper.gr προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον λογιστή, αλλά το δηλωμένο κινητό του τηλέφωνο έχει φραγή εισερχομένων κλήσεων, ενώ το σταθερό τηλέφωνο δε λειτουργεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.