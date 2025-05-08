Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το skai.gr αποτυπώνει τη στιγμή που το αυτοκίνητο στο Μετς τυλίγεται στις φλόγες και γίνεται παρανάλωμα του πυρός.

Μέσα στο αυτοκίνητο, όπως αποκαλύφθηκε, βρισκόταν ο άντρας τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά.

Τα πλάνα καταγράφουν τη στιγμή που το αυτοκίνητο έχει τυλιχτεί στις φλόγες στην οδό Μάρκου Μουσούρου στο Μετς.

Επί τόπου κλήθηκε η πυροσβεστική, αλλά ήταν αργά για τον άντρα, ο οποίος είχε απανθρακωθεί.

Τι λέει ιατροδικαστής για τα κατάγματα στη σορό του άντρα - Ηχητικό

Ο γνωστός ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης μιλάει στο skai.gr για τα κατάγματα που εντοπίστηκαν στην απανθρακωμένη σορό του άντρα στο Μετς.

Σύμφωνα με τον κ. Γαλεντέρη, τα κατάγματα σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορεί να έχουν προκληθεί και από την αυξημένη θερμότητα.

«Πρέπει να εξακριβωθεί εάν συνέβησαν εν ζωή ή είναι αποτέλεσμα της πυρκαγιάς» είπε διευκρινίζοντας ότι είναι αρκετά δύσκολο να διαγνωστεί και κατέληξε:

«Θέλει μεγάλη προσοχή στην κρίση των καταγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια».

Ακούστε το ηχητικό:

Υπενθυμίζεται ότι οι άντρες της Ασφάλειας που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν την περιοχή, ενώ από την έρευνα που έγινε στο σημείο όλα τα ενδεχόμενα μένουν ανοιχτά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό δεν κατάφερε να βγάλει σαφή συμπεράσματα, αν και υπάρχει εκτίμηση πως ο άνδρας βρέθηκε με σπασμένα τα άκρα. Φως αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Το τζιπ, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ήταν σταθμευμένο στο ίδιο σημείο από το μεσημέρι της Τετάρτης και έχει ξένες πινακίδες κόκκινου χρώματος -με το φορμάτ (τρεις αριθμοί, ακολουθούμενοι από τρία γράμματα) να παραπέμπει σε πινακίδες κυκλοφορίας Βελγίου.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν φθορές σε ένα ακόμη όχημα που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

