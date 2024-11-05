Ξυλοδαρμός 41χρονης στην Πάτρα: Διασωληνωμένη στην Αθήνα η γυναίκα

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών της Πάτρας θα οδηγηθεί σήμερα ο 49χρονος, ο οποίος συνελήφθη από την Αστυνομία κατηγορούμενος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος της 41χρονης συντρόφου του.

Η γυναίκα υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε χθες τα ξημερώματα την 41χρονη έξω από ξενοδοχείο της Πάτρας και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», συνοδευομένη από 49χρονο σύντροφό της.

Μετά την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι η 41χρονη έφερε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάταγμα ινιακού οστού, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί.

Στην συνέχεια, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της, αποφασίσθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών που έκαναν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, προέκυψε ότι ο σύντροφός της περίμενε χθες τα ξημερώματα την 41χρονη έξω από ξενοδοχείο, στο οποίο διέμενε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν η γυναίκα βγήκε από το ξενοδοχείο, την πλησίασε και της προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες.

