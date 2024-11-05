Τα γυρίσματα της πρώτης αγγλόφωνης ταινίας του Ρομέν Γαβράς (Romain Gavras) βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα – από τα λατομεία του Βώλακα στη Δράμα μέχρι την Αθήνα και τα νησιά - και τη Βουλγαρία, με ένα all star cast.

Charli xcx, Anya Taylor-Joy et Chris Evans. Voici les premiers noms (alléchants) du casting du prochain film de Romain Gavras. Que sait-on déjà de Sacrifice, premier film en langue anglaise du cinéaste français ? https://t.co/s0beW5SNbS November 5, 2024

Στο Sacrifice πρωταγωνιστούν μεγάλοι ηθοποιοί όπως ο Βενσάν Κασέλ (Vincent Cassel), ο Τζον Μάλκοβιτς (John Malkovich), η τραγουδίστρια και ηθοποιός Charli xcx, ο Σουηδός ράπερ Γιανγκ Λιν (Yung Lean) στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο και η βραβευμένη με Tony, Μίριαμ Σίλβερμαν (Miriam Silverman) .

Στην φιλόδοξη παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι διάσημοι ηθοποιοί, Κρις Έβανς (Chris Evans), 'Ανια Τέιλορ Τζόι (Anya Taylor-Joy), Σάλμα Χάγιεκ (Salma Hayek Pinault), Αμπίκα Μοντ (Ambika Mod), Τζέιντ Κρουτ (Jade Croot), Τζέρεμι Ο. Χάρις (Jeremy O. Harris) και Σαμ Ρίτσαρντσον (Sam Richardson).

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (27/10), ο ηθοποιός Κρις Έβανς εθεάθη σε νυχτερινή έξοδο στην πόλη της Δράμας.

Η υπόθεση

Τα πρώτα στοιχεία της σύνοψης του Sacrifice έχουν ήδη αποκαλυφθεί. Εμπνευσμένη χαλαρά από την ιστορία της Ιωάννας της Λωραίνης (Joan of Arc) η ταινία ακολουθεί τις περιπέτειες της Joan, την οποία υποδύεται η Anya Taylor-Joy, μια φλογερή νεαρή, καθοδηγούμενη από μια προφητεία που μόνο αυτή μπορεί να αντιληφθεί.

Η αποστολή της; Να σώσει τον κόσμο από μια επικείμενη καταστροφή. Με τους μαθητές της, παίρνει ομήρους τρεις πρωταγωνιστές κατά τη διάρκεια ενός φιλανθρωπικού γκαλά: τον Μάικ Τάιλερ ( Κρις Έβανς ), έναν αστέρα του κινηματογράφου σε αναζήτηση της λύτρωσης, τον Μπράκεν (Βίνσεντ Κασέλ), τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, και την Κέιτι ( Ambika Mod ), μια νεαρή γυναίκα που η τύχη της έχει σίγουρα γυρίσει την πλάτη.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια ταινία δράσης με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά γίνεται στόχος επίθεσης από μια βίαιη ομάδα ριζοσπαστών που αναζητούν να εκπληρώσουν μια προφητεία».

Η ταινία γυρίζεται για λογαριασμό της γνωστής συνδρομητικής πλατφόρμας Netflix από την Iconoclast, σε συνεργασία με τη Gucci, την Head Gear Films, το Onassis Culture και το Φεστιβάλ Αθηνών. Η Mid March Media και η Film4 συγχρηματοδοτούν την ταινία, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.