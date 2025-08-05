Σε ξέρα προσέκρουσε, στις 6.45 το απόγευμα, το πορθμείο «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που εκτελούσε το δρομολόγιο από Νέα Στύρα για Αγία Μαρίνα. Το φέρι μποτ έχει πάρει κλίση, και είχε μια μικρή εισροή υδάτων, η οποία πάντως έχει σταματήσει και γίνεται απάντληση.

Έως στιγμής, οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα δεν έχουν γίνει γνωστές. Δεν υπάρχει τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση λόγω του περιστατικού.

Η μετεπιβίβαση των 105 επιβατών και του εννιαμελούς πληρώματος ολοκληρώθηκε, είναι όλοι ασφαλείς και μεταφέρθηκαν στην Αγία Μαρίνα.

Πάντως, επιβάτις κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ πλημμελή ενημέρωση από το πλήρωμα. «Δεν ξέραμε πού ήταν τα σωσίβια, μόνοι μας τα βρήκαμε κάτω από τα καθίσματα, ουδεμία ανακοίνωση έγινε» ανέφερε χαρακτηριστικά η Αθηνά Αποστολοπούλου.

«Δεν υπήρξε κάποιος να μας ενημερώσει, να μας πει τι γίνεται» δήλωσε από πλευράς της στον σταθμό μας άλλη επιβάτισσα, η Δήμητρα Σταματοπούλου. «Εγώ και η αδελφή μου ήμασταν σε κρίση πανικού» είπε.

Σημειώνεται ότι η ξέρα, η βραχονησίδα Γλάρος, είναι πολύ γνωστή, ενώ διαθέτει και φάρο.

Η ανακοίνωση του λιμενικού

ΠPOΣAPAΞH E/Γ-Δ/P ΠANAΓIA ΠAPABOYNIΩTIΣΣA ΣTH BPAXONHΣIΔA ΓΛAPOΣ ΣTH ΘAΛAΣΣIA ΠEPIOXH NEA ΣTYPA, ME 105 EΠIBATEΣ KAI 9 MEΛH ΠΛHPΩMATOΣ. ΣTO ΣHMEIO METABAINOYN 1 ΠAΘ, 2 ΠΛΣ, IΔIΩTIKA ΣKAΦH KAI 1 E/Γ-Δ/P ΠΛOIO. EXEI ΞEKINHΣEI ΔIAΔIKAΣIA METEΠIBIBAΣHΣ TΩN EΠIBATΩN ΣE IΔIΩTIKA ΣKAΦH KAI METAΦEPONTAI ME AΣΦAΛEIA ΣTO ΛIMANI TΩN NEΩN ΣTYPΩN. TO ΠΛOIO EKTEΛOYΣE TO ΔPOMOΛOΓIO AΓIA MAPINA-NEA ΣTYPA. KAIPOΣ BA 4-5 BF.

Oπως εξήγησε στο skai.gr, ο Νίκος Αλούκος, ιδιοκτήτης φουσκωτού που έσπευσε στο σημείο προκειμένου να προσφέρει βοήθεια, η εν λόγω ακτοπλοϊκή σύνδεση (Νέα Στύρα- Αγία Μαρίνα), αποτελεί ρουτίνα για τα φέρι μποτ που εκτελούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτά τα δρομολόγια.

Περιέγραψε πως αν και δεν ήταν σε οπτική επαφή με το πλοίο, έλαβε ενημέρωση και έσπευσε μέσα σε 10 λεπτά από τη στιγμή που σημειώθηκε η πρόσκρουση του στην ξέρα, όπως έκαναν και άλλοι ιδιοκτήτες σκαφών.

Συνόψισε πως οι επιβάτες του πλοίου ήταν εύλογα αναστατωμένοι αλλά σε κάθε περίπτωση έκανε λόγο για μια μη δυνητικά επικίνδυνη συνθήκη.

Παράλληλα, εκτίμησε πως το Λιμενικό έσπευσε μέσα στο πρώτο μισάωρο, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον τρία σκάφη στο σημείο.

Ο ίδιος μετέφερε στη στεριά 24 επιβάτες.



