Υπουργείο Ναυτιλίας: Ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρχές για την προσάραξη του πλοίου

Ερωτήματα προκαλεί το ατύχημα του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα, καθώς η ξέρα, η βραχονησίδα Γλάρος στο οποίο προσέκρουσε το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα» με 114 επιβαίνοντες, είναι πολύ γνωστή και χαρτογραφημένη, διαθέτοντας και φάρο, ενώ την ώρα του περιστατικού οι καιρικές συνθήκες ήταν άριστες.

Παράλληλα, με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισημαίνει ότι διερευνά όλες τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε ως όφειλε τις αρμόδιες Αρχές για την προσάραξη του πλοίου. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Νέα Στύρα για Αγία Μαρίνα.

Ώρα απόπλου του πορθμείου από Στύρα 18:30

Ώρα συμβάντος 18:50

Ενημερώθηκε ο Θάλαμος από πολίτη 18:51.

Το ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης) μετά από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφερε να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο τηλεφωνικά στις 19:01.

Ενεργοποίηση τοπικού σχεδίου 18:58.

19:10 έναρξη μετεπιβίβασης σε ιδιωτικά σκάφη υπό συντονισμό ΕΚΣΕΔ, καθώς και στο τέντερ του ΠΑΘ (Περιπολικό Ανοιχτής Θαλάσσης) 090.

Πέντε συνολικά τα ιδιωτικά σκάφη ενεργοποιήθηκαν για τη μετεπιβίβαση των επιβαινόντων. Η μετεπιβίβαση των 105 επιβατών και του εννιαμελούς πληρώματος ολοκληρώθηκε, είναι όλοι ασφαλείς και μεταφέρθηκαν στην Αγία Μαρίνα.

ΠΛΣ 1081 (Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Καρύστου) στο σημείο στις 19:50

19:55 τεντερ του ΠΑΘ 090

20:00 έφτασε το ΠΑΘ 090.

Έχουν όλοι μετεπιβιβαστεί σε ιδιωτικά και στο 090 και έχουν μεταφερθεί στα Νέα Στύρα.

Η ανακοίνωση του λιμενικού νωρίτερα

ΠPOΣAPAΞH E/Γ-Δ/P ΠANAΓIA ΠAPABOYNIΩTIΣΣA ΣTH BPAXONHΣIΔA ΓΛAPOΣ ΣTH ΘAΛAΣΣIA ΠEPIOXH NEA ΣTYPA, ME 105 EΠIBATEΣ KAI 9 MEΛH ΠΛHPΩMATOΣ. ΣTO ΣHMEIO METABAINOYN 1 ΠAΘ, 2 ΠΛΣ, IΔIΩTIKA ΣKAΦH KAI 1 E/Γ-Δ/P ΠΛOIO. EXEI ΞEKINHΣEI ΔIAΔIKAΣIA METEΠIBIBAΣHΣ TΩN EΠIBATΩN ΣE IΔIΩTIKA ΣKAΦH KAI METAΦEPONTAI ME AΣΦAΛEIA ΣTO ΛIMANI TΩN NEΩN ΣTYPΩN. TO ΠΛOIO EKTEΛOYΣE TO ΔPOMOΛOΓIO AΓIA MAPINA-NEA ΣTYPA. KAIPOΣ BA 4-5 BF.

