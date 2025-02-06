Softweb: Εξαγορά του 70% της Vitamin Media

Η Softweb Adaptive I.T. Solutions προχώρησε στην εξαγορά του 70% της Vitamin Media, που δραστηριοποιείται στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην Ελλάδα. Η εξαγορά πραγματοποιείται έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 655.200 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση της Softweb για συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση των δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα αυτή συνεργασία δημιουργεί έναν καινοτόμο όμιλο που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με δημιουργικές στρατηγικές, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ο Νικόλαος Παρχαρίδης, General Manager της Vitamin Media ανέφερε: «Η συνεργασία μας με τη Softweb ανοίγει νέους ορίζοντες για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες μας. Η ενοποίηση της δημιουργικότητας και της στρατηγικής μας με τις τεχνολογικές δυνατότητες της Softweb, δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία. Πιστεύουμε ότι αυτή η ένωση θα αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς και θα μας επιτρέψει να γίνουμε οι πρωτοπόροι στην παροχή λύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα».

Ο Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Softweb Adaptive I.T. Solutions δήλωσε: «Η εξαγορά της Vitamin Media αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την επίτευξη του οράματός μας για έναν πρωτοποριακό όμιλο που θα συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με τη δημιουργικότητα. Οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από μια μοναδική εμπειρία, που περιλαμβάνει από την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων έως τη στρατηγική και την προβολή τους στην αγορά. Μαζί δημιουργούμε νέα πρότυπα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύουμε τη θέση μας ως ηγέτες της αγοράς. Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια στρατηγική επιχειρηματική απόφαση, αλλά και μια δέσμευση για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.