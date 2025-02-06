Περαιτέρω άνοδο της παγκόσμιας αγοράς εμπορευματοκιβωτίων το τρέχον έτος, παρά τον εντεινόμενο εμπορικό πόλεμο, αναμένει ο δανέζικος ναυτιλιακός κολοσσός AP Moller-Maersk, που θεωρείται «βαρόμετρο» για το παγκόσμιο εμπόριο.

Η εταιρεία προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά εμπορευματοκιβωτίων θα σημειώσει άνοδο 4% το τρέχον έτος. Κι αυτό μετά την άνοδο κατά 6% που σημειώθηκε πέρυσι, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Vincent Clerc σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

«Οι δασμοί είναι ένας παράγοντας σε μια πιο πολύπλοκη εξίσωση -υπάρχουν τα επιτόκια, το συνάλλαγμα, οι φορολογικοί συντελεστές- που όλα αυτά τροφοδοτούν την καταναλωτική διάθεση», ανέφερε ο CEO του ναυτιλιακού κολοσσού, προσθέτοντας ότι η παγκόσμια αγορά θα αναπτυχθεί περαιτέρω «με βάση αυτήν την ισχυρή καταναλωτική διάθεση και ζήτηση που βλέπουμε τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο».

Παρά την αισιοδοξία για νέα αύξηση της αγοράς εμπορευματοκιβωτίων φέτος και την περσινή κερδοφόρα χρήση των ναυτιλιακών, πάντως, οι προοπτικές για την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου δεν φαντάζουν ευνοϊκές καθώς οι «επιθέσεις» του Ντόναλντ Τραμπ στο ελεύθερο εμπόριο εγείρει ανησυχίες για τη ζήτηση.

