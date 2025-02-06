Καλύτερα των προσδοκιών τα έσοδα της Amazon στο δ' τρίμηνο

Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο χρήσης η Amazon, καθώς οι ισχυρές πωλήσεις της εορταστικής περιόδου έδωσαν ώθηση στη δραστηριότητα λιανικής αντισταθμίζοντας την ελαφρώς κατώτερη των προσδοκιών απόδοση του τμήματος cloud computing.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο ύψους 187,8 δισ. δολαρίων, ελαφρώς υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών που ανέμεναν έσοδα 187,30 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Η μονάδα cloud computing εμφάνισε αύξηση εσόδων 19% στα 28,79 δισ. δολάρια, με τους αναλυτές να αναμένουν ωστόσο υψηλότερα έσοδα της τάξης των 28,87 δισ. δολαρίων.

Το τμήμα διαδικτυακών διαφημίσεων του κολοσσού λιανικής σημείωσε πωλήσεις 17,29 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αλλά επίσης κατώτερες των προσδοκιών που έκαναν λόγο για διαφημιστικά έσοδα 17,4 δισ. δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

