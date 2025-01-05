Στον Ευαγγελισμό ο Κυρ. Μητσοτάκης – Ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου

Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Τιράνων κ. Αναστάσιου, από την καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας κα Αναστασία Κοτανίδου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Ωστόσο, προς το παρόν δεν θα εισαχθεί στη ΜΕΘ.

Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, 95 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα από τα Τίρανα.

Από 30 Δεκεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Τιράνων με ίωση. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, παρουσίασε γαστρορραγία και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό».

Πηγή: skai.gr

