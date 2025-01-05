Ο 42χρονος σύντροφος της Ευγενίας υποστήριξε ότι η γυναίκα τραυματίστηκε πέφτοντας σε μια τρύπα στο δρόμο, σύμφωνα με το nova.bg. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα ήταν αποτέλεσμα άγριου ξυλοδαρμού.

Ο ιατροδικαστής που συνέταξε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης για την έρευνα διαπίστωσε ότι οι αυχενικοί σπόνδυλοι της γυναίκας έσπασαν από μια δυνατή κλωτσιά και όχι από πτώση σε τρύπα, όπως ισχυρίστηκε ο δράστης. «Είχε σπασμένο λαιμό και δεν ήταν από πτώση, αλλά από χτύπημα. Το κορίτσι κλωτσήθηκε με το πόδι. Υπήρχαν πληγές σε όλο του το σώμα. Είδαμε ότι υπήρχαν και άλλα χτυπήματα και γι’ αυτό κάλεσα την αστυνομία και είπα ότι δεν ήταν η πτώση στο κανάλι», δήλωσε ο ιατροδικαστής καθηγητής Παύλος Παυλίδης.

Η Ευγενία, σύμφωνα με το voria.gr, ήταν τόσο άσχημα κακοποιημένη που είχε απώλεια νωτιαίου μυελού με αποτέλεσμα ακόμη και αν ζούσε να μην είχε κινητικότητα τα άκρα, ενώ επιπλέον είχε σπασμένο διάφραγμα και η αναπνοή της υποστηριζόταν μηχανικά. Χτυπήματα είχε επίσης σε όλο της το σώμα, κάποια από τα οποία παλιότερα.

Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα, και ο 42χρονος συνελήφθη. Κατηγορείται για πέντε κακουργήματα, μεταξύ αυτών απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παρά τις δικαιολογίες του, κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές Κομοτηνής.

Η μάχη της Ευγενίας για τη ζωή της

Μετά τον ξυλοδαρμό και αφού παρέμεινε για αρκετές μέρες στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, η οικογένεια της Ευγενίας τη μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Σόφια όπου υποβλήθηκε σε πολυάριθμες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι γιατροί τοποθέτησαν μέταλλα στο κρανίο της για να το σταθεροποιήσουν, αλλά η κατάστασή της παρέμενε κρίσιμη. Για δύο μήνες, βρισκόταν σε πλήρη ακινησία, αδυνατώντας να εκτελέσει ακόμη και βασικές ζωτικές λειτουργίες.

Το μήνυμα της οικογένειας: «Ήταν εγκλωβισμένη σε έναν εφιάλτη»

«Ήταν μια ζωντανή ψυχή, κλεισμένη σε ένα νεκρό σώμα», δήλωσε η αδερφή της, Στέφκα Μπέλιοβσκα. «Δεν μπορούσε να αναπνεύσει, να φάει ή να πιει μόνη της. Ήταν εγκλωβισμένη σε έναν εφιάλτη».

Η οικογένεια της Ευγενίας καταγγέλλει ότι η κακοποιητική συμπεριφορά του 42χρονου είχε αρχίσει μήνες πριν τον ξυλοδαρμό που αποδείχθηκε μοιραίος. Ζητούν δικαιοσύνη για την απώλεια της αγαπημένης τους και ελπίζουν η ιστορία της να αποτελέσει μήνυμα αφύπνισης για την κοινωνία.

Η 40χρονη Ευγενία, θύμα ενδοοικογενειακής βίας, έχασε τη μάχη για τη ζωή το βράδυ της 3ης Ιανουαρίου, αφήνοντας πίσω της μια τραγική ιστορία κακοποίησης και εγκατάλειψης.

Η άτυχη γυναίκα, που είχε μεταφερθεί σε ειδικό νοσοκομείο της Βουλγαρίας, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της, δύο μήνες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον 42χρονο σύντροφό της.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευγενία, καταγόμενη από τη Βουλγαρία, εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στην Ξάνθη όταν γνώρισε τον 42χρονο στις αρχές του 2024 και τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου τον ακολούθησε και έμενε στο σπίτι του, στον οικισμό Εργάνη Ροδόπης. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν εφιάλτη, καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες της ίδιας και του περιβάλλοντός της, ο άνδρας άρχισε να γίνεται βίαιος από τις πρώτες εβδομάδες της γνωριμίας τους. Η Ευγενία απομακρύνθηκε από τον κοινωνικό της κύκλο και μεταφέρθηκε στο χωριό του δράστη, όπου περιορίστηκε, στερήθηκε την ελευθερία της και δέχθηκε συστηματική κακοποίηση.

Στις 23 Οκτωβρίου 2024, η 40χρονη μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής με βαριά τραύματα, περιλαμβανομένων σπασμένων αυχενικών σπονδύλων. Η κατάσταση της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, και αμέσως διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

