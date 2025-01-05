Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προέβη σε ανακοίνωση για τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αισθήματα θλίψης πληροφορήθηκα τον θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κώστα Σημίτη. Ο Κώστας Σημίτης ήταν μια εξέχουσα, ηγετική φυσιογνωμία τόσο ως αγωνιστής κατά της δικτατορίας στην Ελλάδα όσο και κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης.

Ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας μαζί, και σε πλήρη και αγαστή συνεργασία, με τον αείμνηστο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη, οδήγησαν την Κύπρο στο μεγαλύτερο της επίτευγμα από το 1960, στην απόφαση για ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, τον Δεκέμβριο του 2002 στην Κοπεγχάγη.

Ο Κώστας Σημίτης, ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2003, υπέγραψε τον Απρίλιο του 2003 στην Αθήνα την ένταξη των δέκα νέων μελών στην Ένωση μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, μαζί με τον αείμνηστο Πρόεδρο Τάσσο Παπαδόπουλο.

Ο ήπιος πολιτικός του λόγος, μακριά από λαϊκισμούς, και η πολιτική του δράση εδράζονταν σε μια διαρκή φιλοσοφία εκσυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων.

Ταυτόχρονα, ο Κώστας Σημίτης διέπρεψε και ως πανεπιστημιακός καθηγητής στην Ελλάδα και στη Γερμανία.

Για όλα αυτά, δικαίως, θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και του Ελληνισμού, καθώς και στη μνήμη του Κυπριακού Ελληνισμού.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης, εμένα προσωπικά και του κυπριακού λαού εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τον ελληνικό λαό και τους οικείους του εκλιπόντος».

