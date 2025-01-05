Λόγω της κήρυξης τετραήμερου εθνικού πένθους για τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, ακυρώνονται, με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, οι μουσικές και εορταστικές εκδηλώσεις στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας, στο Πεδίον του Άρεως.

Ως εκ τούτου, δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για αύριο Δευτέρα 6 Ιανουαρίου συναυλία της Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

