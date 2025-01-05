Λογαριασμός
Ακύρωση εορταστικών εκδηλώσεων στο Πεδίον του Άρεως λόγω εθνικού πένθους για την απώλεια του Κώστα Σημίτη

Λόγω εθνικού πένθους δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για αύριο Δευτέρα 6 Ιανουαρίου συναυλία της Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων

Σημίτης

Λόγω της κήρυξης τετραήμερου εθνικού πένθους για τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, ακυρώνονται, με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, οι μουσικές και εορταστικές εκδηλώσεις στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας, στο Πεδίον του Άρεως.

Ως εκ τούτου, δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για αύριο Δευτέρα 6 Ιανουαρίου συναυλία της Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

