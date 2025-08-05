Στον εισαγγελέα σήμερα ο πρώην αστυνομικός - influencer που συνελήφθη με 153 γρ. κοκαΐνης

Εντός της ημέρας θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέας ο πρώην αστυνομικός και γνωστός influencer που συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 33χρονος είχε αποχωρήσει από το Σώμα πριν από λίγες εβδομάδες, ωστόσο σε βάρος του εκκρεμούσαν καταγγελίες για εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ήδη από την περίοδο που υπηρετούσε, τις οποίες διερευνούσε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Έπειτα από έρευνα που διεξήχθη στο σπίτι του, εντοπίστηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης, αναβολικά χάπια, φυσίγγια και το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητάς του, το οποίο είχε δηλώσει ως απολεσθέν.

Ο 30χρονος έχει πολύ έντονη δραστηριότητα στα social media και διατηρεί κανάλι στο TikTok όπου ανεβάζει συχνά βίντεο με σχόλια για κοινωνικά θέματα και εργασιακά ζητήματα στο χώρο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «αδιάφθοροι» της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που τον παρακολουθούσαν, δεν αποκλείουν να παραιτήθηκε από την αστυνομία γιατί πιθανόν αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Πηγή: skai.gr

