Σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα 24ωρης επιτήρησης υποδομών του ΑΔΜΗΕ μέσω drones

Πιλοτικό πρόγραμμα 24ωρης επιτήρησης όλων των κρίσιμων υποδομών του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), εγκαινιάζει ο ΑΔΜΗΕ.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνολογικής αναβάθμισης των υποδομών του Διαχειριστή, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, την πρόληψη βλαβών και την ταχύτερη απόκριση σε κρίσιμα περιστατικά.

Η χρήση των drones δίνει τη δυνατότητα ακριβούς και ταχύτατης επιθεώρησης των γραμμών υψηλής τάσης και των πυλώνων σε δυσπρόσιτες περιοχές, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για τις περιοδικές επιθεωρήσεις.

Ο νέος αυτός τρόπος ψηφιακής παρακολούθησης των υποδομών θα οδηγήσει σε αύξηση του κύκλου λειτουργικής ζωής τους, χάρη στον αποτελεσματικό και έγκαιρο εντοπισμό δολιοφθορών και συμβάντων, ενώ παράλληλα, θα ενισχύσει την ασφάλεια του τεχνικού προσωπικού του ΑΔΜΗΕ.

Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, θα επιτηρούνται οι εγκαταστάσεις και οι Γραμμές της Αττικής, μέσα από την ανάπτυξη ενός σύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης και 7 Τοπικών Κέντρων.

Οι χειριστές των drones θα επιτηρούν συνεχώς τις υποδομές και τον εξοπλισμό του Διαχειριστή, ενώ σε περίπτωση εντοπισμού τεχνικών προβλημάτων ή κακόβουλων ενεργειών, θα ειδοποιούνται οι Επιτηρητές στο Επιχειρησιακό Κέντρο για την κεντρική διαχείριση του συμβάντος.

Τα μέσα εναέριας επιθεώρησης θα έχουν επιχειρησιακή πτητική ικανότητα έως 8 χλμ. περιμετρικά από το σημείο εκκίνησης, με περαιτέρω επιτήρηση σε απόσταση άλλων 10 χλμ. Θα διαθέτουν οπτικές και θερμικές-υπέρυθρες κάμερες για τις συνεχείς θερμοσκοπήσεις του εξοπλισμού των ΚΥΤ και των γραμμών μεταφοράς, καθώς και δυνατότητα πτήσης πέραν της οπτικής επαφής (BVLOS/ Beyond Visual Line of Sight).

Η νέα αυτή επιχειρησιακή δυνατότητα αναβαθμίζει την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία του συστήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

