Συνελήφθη ο 57χρονος ο οποίος έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, στην οδό Κιλκίς στο Χολαργό, αφού πέταξε βόμβα μολότοφ και απείλησε αστυνομικούς με βαλλίστρα, όταν πήγαν να τον παραλάβουν σε εκτέλεση εισαγγελικής εντολής για εγκλεισμό του και ψυχιατρική εκτίμηση.

Μετά από μεγάλη επιχείρηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν και του πέρασαν χειροπέδες, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Η υπόθεση ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν πήγαν οι αστυνομικοί να παραλάβουν τον άνδρα, αλλά αυτός τους έβρισε, τους απείλησε και κλείστηκε στο διαμέρισμά του.

Στο σημείο μετέβησαν ομάδα ΟΠΚΕ και άλλες δυνάμεις, καθώς και διαπραγματευτής, ο οποίος επιχείρησε να πείσει τον 57χρονο να παραδοθεί. Εκείνος όμως τους έδειξε μια βαλλίστρα, ενώ πέταξε στο δρόμο μια μολότοφ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά από τη φωτιά ένας αστυνομικός.

Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαθίσταται σταδιακά.

