Σοκαρισμένη η μικρή κοινωνία της Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης παρακολουθεί το οικογενιακό δράμα που εξελίσσεται από την Καθαρά Δευτέρα, με θύτη έναν 26χρονο και θύμα τον 78χρονο παππού του.
Ο νεαρός χτύπησε αλύπητα τον ηλικιωμένο μετά από καυγά, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Σήμερα, ο 26χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Νεάπολης, αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και περί ενδοοικογενειακής βίας.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και του 54χρονου πατέρα του 26χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να παρακίνησε τον γιο του, να χτυπήσει τον παππού του.
Τον ηλικιωμένο βρήκε τραυματισμένο η σύντροφός του, η οποία ειδοποίησε την Αστυνομία, όσο και το ΕΚΑΒ.
Ο 78χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
