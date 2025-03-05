Λογαριασμός
Κρήτη: Στα Δικαστήρια ο 26χρονος που χτύπησε αλύπητα τον παππού του – Τον παρακίνησε ο πατέρας του 

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ ο 78χρονος – Σε σοκ η μικρή κοινωνία της Κριτσάς 

Σοκαρισμένη η μικρή κοινωνία της Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης παρακολουθεί το οικογενιακό δράμα που εξελίσσεται από την Καθαρά Δευτέρα, με θύτη έναν 26χρονο και θύμα τον 78χρονο παππού του

Ο νεαρός χτύπησε αλύπητα τον ηλικιωμένο μετά από καυγά, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σήμερα, ο 26χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Νεάπολης, αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και περί ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και του 54χρονου πατέρα του 26χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να παρακίνησε τον γιο του, να χτυπήσει τον παππού του.

Τον ηλικιωμένο βρήκε τραυματισμένο η σύντροφός του, η οποία ειδοποίησε την Αστυνομία, όσο και το ΕΚΑΒ. 

Ο 78χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. 
 

