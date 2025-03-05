Της Έλενας Γαλάρη

Συντετριμμένη η κατηγορούμενη από την Πάτρα, η οποία δικάζεται για τον θάνατο των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας αναφέρθηκε στον Αλέξη Κούγια, ο οποίος την εκπροσωπούσε από την πρώτη στιγμή.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η κατηγορούμενη, όταν της δόθηκε ο λόγος από την πρόεδρο, είπε με λυγμούς:

«Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί από εδώ μου δίνεται το βήμα, το δεύτερο σπίτι του. Εγώ θα μιλήσω σαν την τελευταία πολύκροτη υπόθεση που ανέλαβε. Ως το τελευταίο τηλεφώνημα που μίλησε… δεν ήμουν πλέον εντολέας. Ήμουν κάτι άλλο για εκείνον. Είχαμε αναπτύξει μια σχέση…όχι φιλική, κάτι παραπάνω. Ήταν σαν προστάτης μου. Την πρώτη ημέρα που διάβασα τη δικογραφία που λέει «θα παλέψω γιατί είσαι αθώα». Αυτό για μένα ήταν…να το ακούς από τα χείλη του Κούγια, που όλοι ξέρουμε τι ήταν ο Κούγιας, πάνω από 1.000 ανθρωποκτονίες. Στο τελευταίο τηλεφώνημα μετά την απολογία, η τελευταία καληνύχτα που μου είπε ήταν την ημέρα που τελείωσα την απολογία μου. Δεν τον ξανάκουσα…Είναι εδώ και θα είναι παρών πάντα και ακούει τα πάντα. Δε θα φύγει ποτέ από τις αίθουσες. Η πρώτη αγκαλιά εκεί που πήγε ήταν με τους γονείς του και η δεύτερη με τα παιδιά μου. Θα παλέψει από εκεί για τη δικαίωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούγια», είπε.

Αυτή την ώρα αγορεύει η εισαγγελέας της έδρας, η οποία θα προτείνει επί της ενοχής ή όχι της κατηγορουμένης για τον θάνατο των δύο παιδιών της.

Πηγή: skai.gr

