Μίνι μάρκετ στη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως διέθετε προς πώληση συνθετική κάνναβη, όπως προέκυψε από έρευνα που διεξήγαγε η ΕΛ.ΑΣ.

Στους χώρους της επιχείρησης εντοπίστηκαν 1.120 συσκευασίες με συνθετική κάνναβη, συνολικού βάρους 2 κιλών και 824 γραμμαρίων, όπως επίσης μία ζυγαριά ακριβείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθησαν τρεις υπάλληλοι τού καταστήματος (δύο άντρες και μία γυναίκα), ένας πελάτης που είχε προμηθευτεί συνθετική κάνναβη από το μίνι μάρκετ, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του.

Εις βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Την έρευνα διενήργησε το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

