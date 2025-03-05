Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υποκλοπές: Διεκόπη για τις 10 Απριλίου η δίκη για τους 4 κατηγορούμενους

Αίτημα αναβολής είχε υποβληθεί από την πλευρά της υπεράσπισης διότι απουσίαζε δικηγόρος κατηγορούμενου

Δικαστήριο

Της Έλενας Γαλάρη

Για τις 10 Απριλίου  διέκοψε η δίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων, νομίμων εκπροσώπων εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών.
.
Αίτημα αναβολής είχε υποβληθεί από την πλευρά της υπεράσπισης διότι απουσίαζε δικηγόρος κατηγορούμενου.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα  υιοθετώντας σχετική πρόταση του εισαγγελέα ο οποίος είπε ότι για κάποιες πράξεις είναι ορατός ο κίνδυνος της παραγραφης.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της παραβίασης απορρήτου επικοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: υποκλοπές δίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark