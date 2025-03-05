Υποκλοπές: Διεκόπη για τις 10 Απριλίου η δίκη για τους 4 κατηγορούμενους

Της Έλενας Γαλάρη

Για τις 10 Απριλίου διέκοψε η δίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων, νομίμων εκπροσώπων εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών.

.

Αίτημα αναβολής είχε υποβληθεί από την πλευρά της υπεράσπισης διότι απουσίαζε δικηγόρος κατηγορούμενου.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα υιοθετώντας σχετική πρόταση του εισαγγελέα ο οποίος είπε ότι για κάποιες πράξεις είναι ορατός ο κίνδυνος της παραγραφης.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της παραβίασης απορρήτου επικοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος.

Πηγή: skai.gr

