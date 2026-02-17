Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα, Τρίτη, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο οποίος κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων για τη φονική έκρηξη η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι του θα ζητήσουν προθεσμία 48 ωρών, μέχρι την Πέμπτη, για την απολογία του.

Η Εισαγγελία αποφάσισε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Συγκεκριμένα, η κατηγορία του εμπρησμού και της έκρηξης μετατράπηκε από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον ανακριτή Τρικάλων.

Τα αίτια της τραγωδίας και οι αποκαλύψεις της ΔΑΕΕ

Η συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν τα στελέχη της ΔΑΕΕ βασίστηκε σε σειρά καταθέσεων από εμπειρογνώμονες και εργαζομένους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πως η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο. Παρά τις προειδοποιήσεις και την επίσκεψη ιδιώτη τεχνικού, το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε λόγω οικονομικής διαφωνίας με την ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας απευθείας πάνω στο χώμα, υπέστη φθορές από τα λιπάσματα παρακείμενων αγρών. Η διαρροή προπανίου που ακολούθησε μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, καθώς υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας.

Η έρευνα της ΔΑΕΕ επεκτείνεται πλέον και στις ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ανακρίβειες στα τοπογραφικά διαγράμματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επιχείρηση φέρεται να απέκρυψε από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη των 7,5 μέτρων από τα όρια της έκτασης. Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν εικονικά συστήματα ασφαλείας, όπως ανιχνευτές που δεν ήταν συνδεδεμένοι με το ηλεκτρικό δίκτυο αλλά είχαν καλώδια βαμμένα στον τοίχο για να δίνουν την εντύπωση λειτουργίας, καθώς και σωληνώσεις που είχαν ενωθεί με απλά ρακόρ αντί για εγκεκριμένες μεθόδους.

Κλείνει και το εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα

Παράλληλα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διέκοψε τη λειτουργία του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα και στη Λάρισα, διαπιστώνοντας άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς δεν διαθέτει πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ, πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

