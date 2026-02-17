Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Φεβρουαρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 07:12 - Δύση ήλιου: 18:05 - Σελήνη 29.4 ημερών - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 53 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος, Αγίων Μαρκιανού και Πουλχερίας των βασιλέων, Άγιος Θεόδωρος Βυζαντίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα, Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη 

Ανατολή ήλιου: 07:12 - Δύση ήλιου: 18:05 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 53 λεπτά

Σελήνη 29.4 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιορτή Γιορτή σήμερα Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark