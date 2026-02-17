Σήμερα Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος, Αγίων Μαρκιανού και Πουλχερίας των βασιλέων, Άγιος Θεόδωρος Βυζαντίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα, Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη

Ανατολή ήλιου: 07:12 - Δύση ήλιου: 18:05 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 53 λεπτά

Σελήνη 29.4 ημερών

