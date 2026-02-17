Η Μαρία Καρυστιανού, καταγγέλει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της, τη στάση της δικαστικής αρχής κάνοντας λόγο για την «επί 5 μήνες προκλητική αδράνεια της Εισαγγελίας Λάρισας».

Μιλά επίσης για «κοροϊδία της ελληνικής δικαιοσύνης», καλεί την εισαγγελέα «να κάνει επιτέλους το καθήκον της και να ορίσει τους κατάλληλους ιατροδικαστές για όλες τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στη σορό του παιδιού της», ενώ παραθέτει ένα σύντομο «ιστορικό» για το τι έχει συμβεί με την υπόθεση «εκταφές».

Ταυτόχρονα αποκαλύπτει ότι εκείνη και ο πρώην σύζυγός της Αντώνης Ψαρόπουλος έστειλαν εξώδικο στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Παπαϊωάννου την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με αίτημα να οριστεί ιατροδικαστής που θα διενεργήσει τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της κόρης τους Μάρθης.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

Η κοροϊδία της ελληνικής δικαιοσύνης - Φάκελος ΕΚΤΑΦΕΣ!



Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μας ΔΕΝ έγιναν!



Παρόλο που:

- Αυτό απαιτούν ρητά όλα τα διεθνή πρωτόκολλα.

- Η σύγκρουση ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών δεν δικαιολογεί τη δημιουργία της τεράστιας πυρόσφαιρας.

- Ο χώρος… pic.twitter.com/F5lHkE3FJL — Maria Karystianou (@mkaristianou) February 16, 2026

Οι Ιατροδικαστές από την Αθήνα, που εστάλησαν εσπευσμένα στην Λάρισα με εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επί θητείας Κωνσταντίνου Τσιάρα, αλλά και η Ιατροδικαστής Λάρισας, κ. Λεονταρή μαζί με τους λοιπούς συναδέλφους της φρόντισαν να μην γίνει ούτε αυτοψία, ούτε τοξικολογικές.

Ο Εφέτης Ανακριτής που ορίστηκε μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού όχι μόνο δεν αναζήτησε καμία ευθύνη ούτε για το ότι οι Ιατροδικαστές δεν έκαναν τοξικολογικές, ούτε για το ότι δεν έκαναν αυτοψία στον χώρο του δυστυχήματος, αλλά και διέταξε την καταστροφή του βιολογικού υλικού μέσα σε 40 μέρες και βέβαια απέρριψε τα αιτήματα εκταφών!

Στη συνέχεια, υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής από την πολυήμερη απεργία του Πάνου Ρούτσι τον Οκτώβριο του 2025, διατάσσεται η εκταφή των παιδιών μας με καθυστέρηση 2,5 ετών!

Τον Νοέμβριο του 2025 και μετά από εκτενή δική μας έρευνα καταθέτουμε πολυσέλιδο Υπόμνημα στην Εισαγγελέα Λάρισας, κα. Παπαϊωάννου για όλες τις ενδεδειγμένες εξετάσεις και για τα εργαστήρια στο εξωτερικό, όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Και παρά το ότι έχουμε μεριμνήσει, και έχουμε κάνει όλη την έρευνα και τη δουλειά που η Εισαγγελική Αρχή έπρεπε από μόνη της να έχει κάνει, μας αγνοεί επιδεικτικά και αφήνει τον χρόνο να κυλάει αδικαιολόγητα.

Τον Δεκέμβριο του 2025 η Ιατροδικαστική Θεσσαλονίκης της απαντά ότι όντως ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις στη σωρό του παιδιού μας.

Και παρά ταύτα και πάλι σιωπή, αδράνεια, αδιαφορία, καμία ενέργεια για να γίνει η εκταφή σωστά, με ανάθεση σε κατάλληλα και διαπιστευμένα εργαστήρια σε άλλες χώρες.

Λόγω αυτής της επί 5 μήνες προκλητικής αδράνειας της Εισαγγελίας Λάρισας, την Παρασκευή 13.02.2026 εγώ και ο πατέρας της Μάρθης αναγκαστήκαμε να της επιδώσουμε την Παρασκευή εξώδικο.

Αναμένουμε επιτέλους η Εισαγγελέας Λάρισας να κάνει το καθήκον της και να ορίσει τους κατάλληλους Ιατροδικαστές για ΟΛΕΣ τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στη σωρό του παιδιού μας.

Όσο και αν φοβούνται η αλήθεια θα βγει στο ΦΩΣ!

Την εκταφή σορών εντός της εβδομάδας διέταξε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε χθες να γίνουν οι εκταφές εννέα σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ειδικότερα, τέσσερις μήνες μετά την έγκριση των εξετάσεων που ζήτησαν οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, η κυρία Παπαϊωάννου παρήγγειλε να γίνουν οι εκταφές μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις.

Με τη νέα της παραγγελία, η εισαγγελία, δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και δύο ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Πηγή: skai.gr

