Αλαλούμ και χάος με τα έγγραφα και τις πιστοποιήσεις δεξαμενών παροχής αερίου στο εργοστάσιο της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έγινε η φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες, αποτυπώνουν οι νέες αποκαλύψεις του ΣΚΑΪ.

Οπως αποδεικνύεται από τα σχετικά στοιχεία που αντλήθηκαν στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, υφίστανται πιστοποιήσεις αρμόδιας εταιρείας με έδρα τα Βριλήσσια, για πέντε δεξαμενές της βιομηχανίας, παρότι μέχρι σήμερα γνωρίζαμε τις τέσσερις από αυτές.

Οι δύο υπέργειες δεξαμενές, που μπαινόβγαιναν στα σχέδια πυρασφάλειας και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης, από τις σάπιες σωληνώσεις των οποίων ξεκίνησε η διαρροή που οδήγησε στην φονική έκρηξη, έχουν έτος κατασκευής το 2008 και 2010 αντίστοιχα, και χωρητικότητα 9.000 λίτρα η κάθε μία.

Από τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου που υπογράφηκε από την αρμόδια εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2024, η προηγούμενη πιστοποίηση είχε λήξει από τις 25 Νοεμβρίου του 2023, χωρίς να υπάρξει επανέλεγχος.

Για σχεδόν ένα έτος, οι δεξαμενές του εργοστασίου παρέμεναν χωρίς πιστοποίηση.

Οι δύο κρυφές υπόγειες δεξαμενές χωρητικότητας 5.000 λίτρων η κάθε μία, και έτος κατασκευής το 1999, δεν υπήρχαν σε κανένα σχέδιο πυρασφάλειας και εξοπλισμού της επιχείρησης, ενώ και αυτές για έναν χρόνο λειτουργούσαν χωρίς πιστοποίηση. Υπάρχει και μία δεξαμενή «φάντασμα» χωρητικότητας 500 λίτρων, που φαίνεται να έχει τοποθετηθεί μετά το 2023, για την οποία υπάρχει πιστοποίηση, αλλά τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, δεν την έχουν εντοπίσει.

Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είχε δώσει πιστοποίηση για τις σωληνώσεις παροχής καθώς δεν της είχε ζητηθεί, ενδεχομένως γιατί η επιχείρηση γνώριζε την πρόχειρη τοποθέτηση χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ να σημειωθεί ότι οι εταιρείες μπορούν να πιστοποιήσουν δεξαμενές ακόμα και αν δεν υπάρχουν στα σχέδια των εγκαταστάσεων.

