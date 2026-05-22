Επαναπατρίστηκαν οι Έλληνες ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΞ, και οι 19 Έλληνες πολίτες έφτασαν σήμερα στις 9:00 μ.μ στην Αθήνα, με εμπορική πτήση από την Κωνσταντινούπολη

στολίσκος

Την επιστροφή στην Ελλάδα των ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή του Global Sumud Flotilla ανακοίνωσε σήμερα σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει, και οι 19 Έλληνες πολίτες έφτασαν σήμερα στις 9:00 μ.μ στην Αθήνα, με εμπορική πτήση από την Κωνσταντινούπολη, ενώ μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όσοι χρειαζόντουσαν πρώτες βοήθειες.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, αφίχθησαν σήμερα, στις 9:00 μ.μ, στην Αθήνα, με εμπορική πτήση, και οι 19 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών.

Δείτε φωτογραφίες από την επιστροφή τους:

Γαζα

Βίντεο του Orangepress:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Global Sumud Flotilla ΥΠΕΞ
