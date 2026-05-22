Έφοδος της Δ.Α.Ο.Ε. στις φυλακές Κορυδαλλού - Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα σε κελιά κρατουμένων

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επτά κελιά και σε 18 κρατούμενους

Αστυνομική επιχείρηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, στο πλαίσιο ερευνών για παράνομα αντικείμενα εντός των φυλακών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., ενώ παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επτά κελιά και σε 18 κρατούμενους.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών εγκλείστων για παραβίαση της νομοθεσίας περί προμήθειας κρατουμένου με κινητό τηλέφωνο.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

