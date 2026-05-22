Ριζικά ανανεωμένη θα είναι η εικόνα του Συνεδριακού Κέντρου στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» στη Λάρισα, με την επανέναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών την ερχόμενη Τετάρτη.

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και δικηγόρων κατά την πρώτη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου για το αδιαχώρητο που επικρατούσε, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης της αίθουσας.

Σύμφωνα με τη νέα κάτοψη και τη συμπληρωματική πράξη της Προέδρου Εφετών, Μαρίας Λιάνου, ο κύριος χώρος σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 452,01 τ.μ. από τα 283,75 τ.μ. που ήταν αρχικά. Για να επιτευχθεί αυτό, γκρεμίστηκαν γυψοσανίδες, ενσωματώθηκε το φουαγιέ και επιστρατεύτηκαν τετραγωνικά από την αίθουσα συσκέψεων των δικαστών και το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης. Παράλληλα, ο δεξιός χώρος υποδοχής (109,57 τ.μ.) θα λειτουργεί ως βοηθητική αίθουσα για το κοινό, εξοπλισμένος με οθόνες.

Συνεχίζεται την Τετάρτη η δίκη

Στο καθαρά δικαστικό κομμάτι, η διαδικασία της Τετάρτης αναμένεται να επικεντρωθεί στις ενστάσεις της υπεράσπισης. Οι κατηγορούμενοι αμφισβητούν το δικαίωμα παράστασης των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών ως πολιτική αγωγή.

Επιπλέον, οι τρεις σταθμάρχες και ο πρώην προϊστάμενος Επιθεώρησης θα στραφούν δικαστικά κατά της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη, η οποία στρέφεται αποκλειστικά εναντίον τους. Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο κάθονται συνολικά 36 στελέχη και υπάλληλοι των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, Hellenic Train και του Υπουργείου Μεταφορών, με τους 33 από αυτούς να αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που επισείουν ακόμα και ισόβια.

Πηγή: skai.gr

