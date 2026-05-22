Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και πολλά περισσότερα δέχτηκαν ανυποψίαστα την επίθεση ενός κορακιού στην προσπάθεια του πτηνού να προστατέψει το μικρό του, που, άγνωστο πώς, είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο της οδού Ολυμπιάδος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Τα τραύματα προήλθαν από τα νύχια του πουλιού καθώς όταν έβλεπε κάποιον από τους περαστικούς να πλησιάζει προς το σημείο όπου ήταν το μικρό του επιτίθονταν, όπως βλέπετε και στα βίντεο που δημοσιεύει αποκλειστικά η Voria.gr, αιφνιδιαστικά.

Έντρομοι κάτοικοι της περιοχής και οι υπάλληλοι ενός γειτονικού σούπερ μάρκετ ειδοποίησαν την αστυνομία από όπου, όπως υποστηρίζουν, δήλωσαν αναρμόδιοι και τους παρέπεμψαν στον δήμο ενώ από εκεί τους είπαν ότι πρέπει να καλέσουν κάποια φιλοζωική.

Εν τω μεταξύ το πτηνό συνέχιζε να επιτίθεται και να τρομάζει ανυποψίαστους περαστικούς που περνούσαν από το σημείο με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι ένοικοι των γύρω διαμερισμάτων εγκατέλειπαν έντρομοι τα μπαλκόνια τους και έκλειναν πόρτες και παράθυρα.

Τελικά τη λύση την έδωσε ένας καταστηματάρχης, ο οποίος, αφού φόρεσε κράνος μοτοσικλέτας και πήρε μια σκούπα ώστε να προφυλαχθεί από τις επιθέσεις του κορακιού, περισυνέλεξε σε ένα χαρτοκιβώτιο το μικρό και το μετέφερε σε γειτονικό μικρό πάρκο όπου το άφησε προκειμένου να το εντοπίσει η τρομαγμένη μητέρα του, όπως κι έγινε.

Καλά στην υγεία τους είναι και οι τραυματίες καθώς φαρμακοποιός της περιοχής περιποιήθηκε τις αμυχές και τις μικρές πληγές που τους προκάλεσε το... απελπισμένο κοράκι.

Πηγή: skai.gr

