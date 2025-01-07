Στο catchball θριαμβεύουν οι γυναίκες στο Σουφλί. Το άθλημα, όπως αναφέρει στην κάμερα της εκπομπής «Οπου Υπάρχει Ελλάδα», η πρόεδρος της ομάδας «Ίριδα Σουφλίου» , Άννα Γκαϊτατζή, το έφερε η ίδια στην περιοχή.

«Το catchball είναι ένα άθλημα παρόμοιο με το βόλεϊ. Ξεκίνησε από το Ισραήλ. Απλά δεν χτυπάς τη μπάλα, την πιάνεις και την πετάς. Είναι ένα άθλημα που απευθύνεται στις γυναίκες.», εξηγεί η πρόεδρος της ομάδας.

Όπως δηλώνει όταν τους δόθηκε η ευκαιρία να πάνε να παίξουν πρώτη φορά στη Ρουμανία είχαν μαζευτεί πέντε παίκτριες ενώ χρειαζόταν έξι. «Δεν καταφέραμε να γίνουμε έξι. Όταν γυρίσαμε από τη Ρουμανία, όμως τα κορίτσια ήρθαν και το γνώρισαν και γίναμε 25».

Η ίδια τονίζει πως το ωραίο με το catchball είναι ότι δίνεται η δυνατότητα να παίξουν όλες οι γυναίκες, να βγουν από το σπίτι, να μπουν στο γήπεδο. «Μας έχει κάνει μια παρέα, μια ομάδα. Απευθύνεται σε γυναίκες κάθε ηλικίας και κάθε σωματότυπου. Να φανταστείς ότι η μικρότερη μας παίκτρια είναι 23 χρονών και η μεγαλύτερη είναι 53. Και εγώ παίζω με τις κόρες μου και τις δύο της κόρες μου, αλλά έχουμε και ακόμα μια μαμά που παίζει με τις κόρες της εδώ.»

