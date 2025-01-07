Συνελήφθη χθες Δευτέρα 6 Ιανουαρίου το βράδυ από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Γέρας Λέσβου, 40χρονος στρατιωτικός, κατηγορούμενος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Όπως αποδείχθηκε ο 40χρονος, ήταν ο ιδιοκτήτης των δυο αλόγων που κυκλοφορούσαν αδέσποτα τα χαράματα της Δευτέρας 6 Δεκεμβρίου στο δρόμο Παπάδου - Περάματος Γέρας Λέσβου με τα οποία και συγκρούστηκε αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες νεαρής ηλικίας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα τέσσερα άτομα από τα οποία ο ένας, 19 ετών, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, σοβαρά τραυματισμένος.

Ο στρατιωτικός παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών ο οποίος και τον άφησε ελεύθερο έως ότου δικασθεί σε τακτική δικάσιμο. Σε βάρος του από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο γιατί στα άλογα δεν είχε τοποθετηθεί το τσιπάκι.

Ας σημειωθεί ότι και τα δυο άλογα κατά τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

